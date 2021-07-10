18 لاعباً في قائمة المنتخب الأوليمبي.. ورباعي الأهلي يلحقون بالبعثة بعد نهائي إفريقيا

/639823/18-لاعبا-في-قائمة-المنتخب-الأوليمبي-ورباعي-الأهلي-يلحقون-بالبعثة-بعد-نهائي-إفريقيا

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتدور حاليا اتصالات بين الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والنادى الأهلى لتحديد اثنين من لاعبى الأهلى للسفر مع البعثة إلى طوكيو قبل النهائى الأفريقى، على أن يلحق أربعة لاعبين بالبعثة عقب النهائى الأفريقى.

والجدير بالذكر أن خضع الشناوى والونش للكشف الطبى مؤخرا تحت إشراف الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأولمبى واللجنة الأولمبية المصرية، وأخطرت اللجنة الأولمبية اللاعبين بمنحهما الحرية فى الحصول على اللقاح من عدمه.

خاصة أن اللاعبين سيخضعان للعزل الطبى فور وصولهما طوكيو لمدة 3 أيام قبل مخالطة أى منتخبات أخرى وفقا للائحة البطولة وسيتم عمل مسحات يومية لهما للكشف عن فيروس كورونا، فيما حصل أحمد حجازى على اللقاح فى السعودية بينما حصل باقى اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب على اللقاح.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط