هدى المفتي والهضبة يحققان 2.2 مليون مشاهدة بكليب «الدنيا بترقص»

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حقق فيديو كليب «الدنيا بترقص» للمطرب عمرو دياب والفنانة الشابة هدى المفتي الذي قدماه كإعلان لأحد شركات الاتصالات، نجاحا ساحقا خلال يوم واحد منذ طرحها على اليوتيوب.

دوت الخليج يستعرض نجاح كليب الدنيا بترقص

تصدر كليب أغنية «الدنيا بترقص» للفنان عمرو دياب مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل، ما حاز على تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، فضلا عن وصول عدد مشاهدات الكليب الى 2.2 مليون مشاهد خلال يوم واحد فقط من طرحها على القناة الرسمية لشركة الاتصالات المعلن عنها.

أغنية «الدنيا بترقص» ومن كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

موعد اطلاق ألبوم عمرو دياب الجديد

وقرر عمرو دياب إطلاق ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يحمل اسم أولى أغانيه التي انتهى من تسجيلها «أول ماتقابلنا ياحبيبي» في شهر أغسطس الماضي أو أول سبتمبر، حيث قارب على الانتهاء من كافة أغاني الألبوم واختار مايقرب من 25 اغنية لإضافتها ولكنه مازال في مرحلة المفاضلة بين باقية الأغاني لاستبعاد بعضها وإضافة البعض الأخر.

ويستعد عمرو دياب لتصوير بعض من تلك الأغاني بإطلاقها على طريقة السينجل واحدة كل عدة أيام كألبومه الأخير، وتعاون الهضبة في الألبوم الجديد مع نفس الوجوه التي يتعامل معها في جميع ألبوماته منهم المؤلف تامر حسين وعادل حقي، وينضم الموزع أحمد عادل للقائمة الجديدة.

أخر أعمال هدى المفتي

يذكر أن، أخر أعمال هدى المفتي هو مشاركتها في فيلم ديدو الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية وشهد نجاحا ملحوظا في اولى أيام عرضه قبل أن يخطتف فيلم “ مش أنا” لتامر حسني هذا النجاح.

ينمتي الفيلم الى أعمال عقلة الاصبع ويدول حول، شخصية "فنانس" وهو عالم مشهور ولديه معمل اختبارات يصنع لنفسه به عدة تجارب فى هيئة العملاق، وهى الشخصية الطبيعية لأى إنسان، يكتشفه الأبطال فيقوم بتحويلهم إلى أقزام بحجم عقلة الاصبع وتدور الأحداث في محاولتهم العودة لحجمهم الطبيعي.

فيلم ديدو بطولة كريم فهمى، وأحمد فتحى، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى، وهشام ماجد، وشيكو، وسيناريو وحوار كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.