/639829/البعض-لا-يذهب-للمأذون-مرتين-يتفوق-على-منافسيه-في-ثالث-يوم-عرض

تشهد دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية منافسة شرسة بين 5 أفلام، استطاع فيهم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبد العزيز تحقيق نجاحًا ساحقًا.

دوت الخليج يكشف حجم الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس بدور العرض السينمائية.

فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين»

احتل فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» المركز الأول بين منافسيه، حيث اقتربت إيرادته من 3 ملايين جنيه، محققًا ،أمس، 2 مليون و876 ألفًا و121 جنيهًا في اليوم الثالث من عرضه.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكداونى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد فهمى، شيكو، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، نسرين أمين، شيماء سيف.

فيلم «مش أنا»

بينما جاء فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني في المرتبة الثانية، حيث بلغت حجم إيراداته مليونًا و421 ألفا و63 جنيهًا.

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

فيلم «أحمد نوتردام»

وفي المركز الثالث حقق فيلم «أحمد نوتردام» 53 ألفا و755 جنيها، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

فيلم «ديدو»

حصل على المركز الرابع فيلم «ديدو»، بعد تحقيقه 36 ألفا و699 جنيها، والعمل تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

فيلم «ماما حامل»

وكان المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم «ماما حامل»، محققًا 17 ألفًا و473 جنيها، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.