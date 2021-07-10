/639833/السفير-المصري-في-كوناكري-يلتقي-وزير-التعاون-والتكامل-الأفريقي-الغيني

التقى السفير تامر كمال المليجي، سفير مصر في كوناكري، "آمادو ديالو" وزير التعاون والتكامل الأفريقي في غينيا بحضور مدير إدارة أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بالخارجية الغينية وعدد من المسؤولين بوزارة التعاون والتكامل الأفريقي.

دوت الخليج

تطور لافت للعلاقات الثنائية بي مصر وغينيا

هذا، وتناول السفير المليجي خلال اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا واهتمام المسؤولين في البلدين بدعمه وتعزيزه في كافة المجالات. كما بحث السفير مع الوزير الغيني خطوات الإعداد للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلديّن.

علاقات ثنائية مثمرة بين مصر وغينيا

ومن جانبه، أكد وزير التعاون والتكامل الأفريقي الغيني أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة والاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين المصري والغيني لدفع وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي والقاري والدولي، معبراً عن تقديره الكبير لمصر وتطلع الجانب الغيني للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة والثرية في مجالات التنمية المختلفة والتي تابعها عن قرب سواء من خلال عمله السابق في البنك الأفريقي للتنمية أو البنك الإسلامي للتنمية.