/639834/أول-تعليق-من-وزير-التعليم-على-تسريب-امتحان-اللغة-العربية
قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإرسال رسالة طمأنه لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021، وذلك بعد تداول امتحان اللغة العربية.
وأكد طارق شوقي عبر جروب ائتلاف امتحانات الثانوية العامة بتطبيق الواتس آب، قائلآ: «مفيش طالب اتظلم يا جماعة!»
وشدد الوزير، قائلآ: « اطمئنوا نحن خططنا جيدا وعندما يكون هناك أكثر من 31 ألف فصل امتحاني بهم مئات الآلاف من الطلاب ويحدث غش من طالب "واحد" فهذا لا يعني وجود مشكلة خصوصا وأن تصميم الامتحان مع الوقت المتاح مع النماذج المختلفة لا يسمح للغشاش بالحصول حتى على درجة نجاح مهما فعل ولذلك الطالب المجتهد الامين لا يخشى شيئا».
وكشف الوزير، أنه يتم التحقيق مع كل اللجنة وكل اعضائها والطالب، وسوف يتلقون اقسى عقوبات قانون الغش الجديد.
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