مشروع بحثى لإنتاج دروع فائقة الجودة للسيارات المدرعة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، تنفيذ مشروع بحثى بالجامعة لتطوير وإنتاج متراكبات فائقة المتانة من الفولاذ والبوليمر لتطبيقات السيارات المدرعة ‏بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا بالاشتراك مع مركز التبين للفلزات.





وأضاف الجوهرى فى بيان صادر اليوم، قائلا:" نسعى لدعم التنمية المستدامة وربط البحث العلمى بالصناعة وأن تكون الجامعة رائدة فى البحث العلمى فى مصر، مشيرا إلى تجهيز معامل الجامعة بأحدث الأجهزة التكنولوجية فى العالم بقيمة 28 مليون دولار. وأوضح أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، تمول مشروعات بحثية وبرامج علمية بالجامعة فى مجالات متعددة منها هندسة الكهرباء والاتصالات والروبوت والإلكترونيات والحاسب الآلى والصناعة والإنتاج وهندسة معادن الطاقة والبتروكيماويات والبترول. ‏من جانبه، أكد الدكتور وائل محمود، الباحث المناوب بالمشروع، أنه‏‏ يستهدف ‏تصنيع محلى لمعادن فائقة الجودة للصناعات حيث يتم إنتاج واختبار الدروع فائقة الجودة للسيارات المدرعة ويتم اختبارها بالاشتراك مع مركز التبين للفلزات.

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