خلال 24 .. ضبط 98.600 طن أسمدة و250 كيلو تقاوى منتهية الصلاحية

/639837/خلال-24--ضبط-98600-طن-أسمدة-و250-كيلو-تقاوى-منتهية-الصلاحية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، خلال 24 ساعة، بعدة حملات مكبرة تفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة على مستوى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تقرير الحملات التفتيشية لضبط الخارجين على القانون تفاصيل

تفاصيل الحملات التفتيشية

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فى مجال حماية الثروة الزراعية الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية، تم ضبط محل- شركة- 2 مصنع «بدون ترخيص- مرخص»، بمضبوطات بلغت 98.600 طن أسمدة ومخصبات زراعية- 250 كيلو جرام تقاوى، بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، بنطاق مديريتى أمن الشرقية والجيزة.

حماية البيئة

وفي مجال حماية البيئة، تم ضبط 5 منشأة صناعية- شركة "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 133.600 طن منظفات ومطهرات- 180 طن مخلفات بلاستيكية- 35 طن دهانات وبويات- 25 طن مستلزمات طبية- 13 طن مخلفات ورقية ومصنعاتها، بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس والمنتجات الصناعية، بنطاق مديريات أمن الشرقية، بنى سويف والجيزة.

الثروة السمكية

وفي مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 25 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، بينما فى مجال الملاحة حماية نهر النيل والمجارى المائية، تم ضبط 40 قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية، بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل، بنطاق مديرية أمن بنى سويف.