/639842/أشرف-حاتم-يتوقع-دخول-مصر-موجه-رابعة-من-فيروس-كورونا-ويؤكد-اللقاحات-الموجودة-آمنة-فيديو

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر دخلت منحني نهاية الموجه الثالثة من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى إحتمال وجود موجة رابعة من الفيروس، مشددا على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الإحترازية، والتباعد الإجتماعي وإرتداء الماسك فى الأماكن المزدحمة و المغلقة.

دوت الخليج يرصد ما ذكره رئيس لجنة الصحة بالبرلمان بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر

الموجة الرابعة من فيروس كورونا فى مصر

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرور منع المسافرين القادمين من مناطق حمراء أو موبوءة بالفيروس المتحور دلتا ودلتا بلاس،مؤكدا أن اللقاحات هي السبيل الوحيد للوقاية الأمراض، لافتا إلى أن اللقاح الروسي سبوتناك، وجونسون أند جونسون الأمريكي، هم فى الخليج والامريكتين.

الموجه الثالثة من فيروس كورونا

وأشار رئيس صحة النواب، إلى أن لجنة موافقة الطوارئ ، تحدد نقاط المنافع والخطورة للقاحات المختلفة المستخدمة فى مكافحة الأوبئة، وإذا كانت المنافع أكثر من الخطورة، أو نسبة الخطورة أعلي مثل الوفاة أو الإلتهاب الرئوي،لافتا إلى وجود آثار جانبية عادية مثل إرتفاع درجة الحرارة وألالام بالجسم والارتعاش وكحة وحساسية، موضحا أنهاتحدث لكل 4 من المليون لكل 300 ألف مواطن، ممن يتعرضون لتجلطات ويأخذون أدوية سيولة للدم.

لقاحات فيروس كورونا فى مصر

وتابع الدكتور أشرف حاتم ،أن هناك لقاحات تكون أكثر أمانا وأقل فاعلية،مؤكدا أن الموجودة فى مصر أكثر أمانا، مطالبا المواطنين بسرعة التوجه للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة.