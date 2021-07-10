/639843/فقدت-عذريتي-على-يد-صديقي--وعايزة-أبقى-مشهورة-زي-حنين-ومودة--اعترافات-فتاة-التيك-توك-موكا

«كنت بعمل فيديوهات رقص عشان عايزة أبقى مشهورة زي مودة الأدهم وحنين حسام ».. بهذه الكلمات اعترفت فتاة تيك توك «موكا حجازي، أمام ضباط المباحث بعد ضبطها لإتهامها بالخروج على قيم المجتمع ونشر فيديوهات مخلة.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي تفاصيل اعترافات المتهمة فتاة التيك توك «موكا حجازي»

اعترافات فتاة التيك توك «موكا»

وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية، أن فتاة التيك توك « موكا»، نشرت عشرات من الفيديوهات، التي كانت تتضمن إيحاءات جنسية صريحة خلال قيامها بالرقص المثير، ونجحت المباحث في إلقاء القبض عليها بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ ضدها.

اعترافات موكا حجازي

وقالت فتاة التيك توك موكا حجازي، في اعترافاتها، إنها مارست الأفعال المنافية للآداب مع أصدقائها التي عرفتهم بمنصة «تيك توك وفيسبوك»، وأنها كانت تتردد للإقامة معهم في منازلهم نظير حصولها على مبالغ مالية.

وأوضحت فتاة التيك «موكا حجازى»:« أنها فقدت عذريتها على يد صديق لها أجبرها على ممارسة الجنس؛ نظير الإقامة معه، وبعدها كانت تمارس تلك الأعمال مع أصدقائها خلال مبيتها معهم.

الأم تخلي مسؤوليتها في محضر رسمي

وأضافت فتاة تيك توك «موكا حجازى»: «أنها تدعى نانسي صبحي وأنها كانت تقيم رفقة أهلها في دولة الجزائر وعندما عادت بصحبة والدتها وشقيقها الأكبر إلى القاهرة، استأجرت والدتها شقة في عزبة الهجانة بمدينة نصر وعندما لاحظت سلوكها السيئ قامت الأم بإخلاء مسئوليتها عن الفتاة بموجب محضر في قسم شرطة مدينة نصر».

فيديوهات الرقص

وتابعت فتاة التيك توك « موكا»: «أن أصدقائها أجبروها على تصوير فيديوهات رقص على هواتفهم من أجل نشرها على منصة «تيك توك» لجمع ملايين المشاهدات وتحقيق مبالغ مالية من ورائها.

الأمن يلاحق الصديق الهارب

وأرشدت فتاة تيك توك «موكا» عن صديقها الذي كان يصورها بهاتفه وقت أن كانت ترقص وتودي الإيحاءات الجنسية، وتلاحق أجهزة الأمن صديق الفتاة الهارب تمهيدًا لضبطه.

وانتهت تحقيقات النيابة مع موكا حجازي بإيداعها في دار رعاية لمدة أسبوع، وعرضها على مصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها.