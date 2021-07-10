/639844/سناء-السعيد-تتقدم-ببيان-عاجل-حول-تسريب-أسئلة-اللغة-العربية-في-امتحانات-الثانوية-العامة

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم حول ما حدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، اليوم، من تسريب لأسئلة الامتحان.

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة سناء السعيد ببيان عاجل بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة اليوم

وقالت النائبة سناء السعيد، إنه في الوقت الذي وعدت فيه وزارة التربية والتعليم بتأمين الامتحانات وصرف المليارات على ذلك، فإن ما حدث يعد فشلا لمنظومة التأمين، في اليوم الأول للامتحانات، ويعتبر إهدارا للمال العام، ويؤدي لفقدان الثقه في العملية التعليمية من جانب الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كان أحد جروبات الغش الإلكتروني نشر على “تليجرام” صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة

ورغم تحذيرات وزير التربية والتعليم طارق شوقي، تمكنت صفحات الغش من تداول امتحان العربي للثانوية العامة على جروب يضم ربع مليون شخص، حيث تم نشر أسئلة الامتحان بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.

قانون الغش

واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة، مشددة على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.

وحذرت الوزارة طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش في الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.