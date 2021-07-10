/639818/21-جلسة-عامة-بمعدل-38-ساعة-و194-مداخلة-برلمانية-بدور-الانعقاد-الأول-لمجلس-الشيوخ-حصاد

أنهى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رسميًا دور الانعقاد الأول للمجلس، مؤكدا أنه مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، فإننا نودع فترة من النشاط الدؤوب علمنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، حيث عانى ومازال يعاني منها العالم في مواجهة كورونا، وأن حب الوطن كان دعما طاقة لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جلسات واجتماعات مجلس الشيوخ خلال دور الإنعقاد الاول

21جلسة

عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 21 جلسة عامة خلال دور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول للمجلس.

194 مداخلة برلمانية

كما قام أعضاء مجلس الشيوخ بإجراء 194 مداخلة برلمانية خلال دور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول، في إطار جهودهم التشريعية الدؤوبة فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين.

368 متحدث

وبلغ عدد النواب المتحدثين فى الجلسات العامة لمجلس الشيوخ 368 نائبا، خلال دور الإنعقاد الأول فى الفصل التشريعي الأول للغرفة الثانية للبرلمان، الذى كانت نهايته اليوم الثلاثاء.

38 ساعة

واستمر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال دور الانعقاد الأول، من الفصل التشريعي الحالى، لمدة 38 ساعة هى مدة الجلسات العامة التى تم عقدها، والتى تخللها مناقشة العديد من القوانين الهامة التى تم تحويلها من مجلس النواب، أو من الحكومة.

حالتين وفاة

توفي 2 من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال دور الإنعقاد الأول فى الفصل التشريعي الأول، وكان اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس الهيئه البرلمانية بمجلس الشيوخ.

وسجل النائب الدكتور أحمد عبدالعزيز، عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ثاني حالات الوفاة بالمجلس ، والذي يشغل منصب رئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، والذي وافته المنية الأربعاء الموافق 24\4\2021 .

262 اجتماعًا للجان النوعية

ووفقًا لما جاء فى حصاد مجلس الشيوخ، فإن اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، قد انعقدت 262 اجتماعًا بزمن قدره نحو 478 ساعة عمل من المناقشات فى الموضوعات المحالة للجان والواردة باختصاصاتها فى اللائحة الداخلية للمجلس.

30 مشاركةوزارية

شارك الوزراء فى الجلسات العامة لمجلس الشيوخ ،فى إطار تعزيز التعاون بين البرلمان بغرفتيه وبين الحكومة، حيث شارك المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية 14، بينما شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 4 مرات ،وشاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مرتين.

كما شارك فى الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مره واحده كلا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية ووالري، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

10 مقابلات رسمية داخل المجلس

كما عقد رئيس الشيوخ 10 مقابلات رسمية داخلة المجلس، خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، عـلى الـرغـم مـما فـرضـته جـائـحة كـورونـا مـن قـيود عـلى الـتنقل خـارجـيا الا ان مجلس الشيوخ ، لم يغفل مسئولياته الخارجية ، فقد استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس ، عددا من السفراء والوفود الأجنبية، كـسفير جـمهوريـة روسـيا الاتـحاديـة ، ونـائـب رئـيس مجـلس الـشورى الإندونيسي ، وسـفير جـورجـيا ، وسـفير بـنجلديـش ، وسـفير كـوريـا الـجنوبـية ، وسـفير أوكـرانـيا ، وسـفير فـرنـسا ، ورئـيس الـبرلـان الـزيـمبابـوي ،وسفير زيمبابوى ، ورئيس مجلس الشورى اليمني ، ومدير الشئون القانونية لجهاز المن الداخلي بجنوب السودان. . وكـانـت جـميع هـذه الـزيـارات هـادفـة إلـى تـعميق الـعلقـات بـي مـصر والـعديـد مـن الـدول الجـنبية ، خـاصـة عـلى مسـتوى الـقارة الفـريـقية ، ولـتبادل الرؤى والخبرات البرلانية ، تحقيق التعاون بناء على الصعدة كافة.

اجتماع عبر الفيديو كونفرانس

كما عـقد المسـتشار عـبدالـوھـاب عـبدالـرازق ، رئـیس مجـلس الشـیوخ ،خلال دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الاول للمجلس، اجـتماعا افتراضيا بالفيديو كونفرانس مع وانغ يانغ، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السیاسى للشعب الصیني، واتفق الطرفان على إثراء علاقات الشراكة الاستراتیجیة الشاملة الصینیة - المصریة بشكل واسع .