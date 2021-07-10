محافظ المنيا يصدر حركة تعيينات جديدة للقيادات المحلية فى بنى مزار

جدة - نرمين السيد - أصدر أسامة القاضى محافظ المنيا، حركة تعيين وترقية عدد من القيادات المحلية بالوحدة المحلية لمركز بنى مزار شملت الحركة تجديد وتعيين 4 نواب لرئيس الوحدة المحلية، هم إيهاب عبد القوى أحمد، وعبد الله أحمد عبد الوهاب، وحامد محمد فخرى، وعامر محمد عامر.





كما شملت 7 رؤساء قرى هم: هالة محمد على لقرية صندفا، ومينا يوسف مقار لقرية القيس، وجمال محمد حمدى لقرية بنى على، والدالى حنفى عبد الرحمن لقرية بنى صامت، وعبد الله ربيع محمود لقرية الحسينية، وسعد إسحق شحاته لقرية أبو جرج، وأحمد فهمى رفاعى لقرية شلقام. وتقرر عودة كل من ناجى محمد عبد النعيم وعصام محمود شلقامى، لأعمالهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار.

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