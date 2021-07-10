وزير الرى: سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وأخرى لم تعلن

جدة - نرمين السيد - وقال: "نحن ندرس كل السيناريوهات فى كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الرى"، مشيرا إلى أن سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن.

وقال عبدالعاطى خلال اللقاء الحوارى الذى نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى اليوم السبت، إن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة وستتخذ القرار فى الوقت الذى يناسبها وفقا لمصالحها، مشددا على أن كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة، كل فيما يخصه.

وأشار وزير الرى إلى أن الدولة المصرية شاركت فى بناء العديد من السدود فى بعض الدول الإفريقية، لافتا إلى أن المشكلة فى سد النهضة هى حجم السد، والإدارة والتشغيل المشترك كما ترغب مصر، مؤكدا أن أثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، عكس مصر التى ترغب فى ذلك.

وحول المشروعات الخاصة بالوزارة، قال وزير الرى: "بالنسبة للمشروع القومى لتبطين الترع، فتم الانتهاء من 2.100 كيلو متر على مستوى الجمهورية"، مشيرا إلى أنه بنهاية السنة المالية الحالية سيتم الانتهاء من 5 آلاف كيلو متر أخرى وهذا يعتبر إعجازا، وقال إن هناك برنامجا كبيرا يتم تجهيزه بفترات تقسيط طويلة وميسرة للمزارعين الراغبين فى إدخال نظم الرى الحديثة.