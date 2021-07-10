صور.. محافظا البحيرة وشمال سيناء فى لجان الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ البحيرة بضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية مع توفير الحماية اللازمه لأعضاء اللجان ومحيط المدارس التى بها لجان والعمل على تضافر كل الجهود لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق. وفى نفس السياق، أجرى محافظ شمال سيناء جولة تفقدية داخل اللجان لمتابعة سير الامتحانات ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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