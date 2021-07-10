جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم السبت، وفدًا كنسيًا لزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وذلك بالمقر الباباوى بالكاتدرائية.





وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها: إن رئيس الأساقفة قدم الشكر للبابا تواضروس على إيفاد أساقفة للمشاركة فى حفل تنصيبه مؤكدًا على رغبة الكنيسة الأسقفية فى التعاون المستقبلى مع الكنيسة القبطية فى مجالات الخدمة مثل خدمة الصم ومشروع معًا من أجل تنمية مصر الذى يهدف لخلق تعايش سلمى بين المسلمين والأقباط وأضاف البيان: خلال الزيارة تعرف البابا تواضروس الثانى على إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والدول التى يخدم بها حيث أشار المطران سامى إلى وجود خدمات كنسية بشمال إفريقيا فى دول مثل موريتانيا والجزائر وتونس بالإضافة إلى غرب إثيوبيا التى تضم 145 كنيسة تابعة لإقليم الإسكندرية. وفى نهاية اللقاء جدد المطران سامى شكره للبابا تواضروس الثانى على محبة الكنيسة القبطية التى تستضيف القساوسة الأسقفيين مرة كل عام بدير الأنبا بيشوى. ضم وفد الكنيسة الأسقفية الأرشدياكون عماد باسيليوس، رئيس مجلس القساوسة، والقس يشوع بخيت عميد (منصب كنسى) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والفريق الإعلامى للكنيسة ويضم محب نعيم ومارينا ميخائيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأسقفية للبابا تواضروس: نتطلع لتعاون مستقبلى فى خدمة الصم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.