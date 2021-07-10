/639846/الاتحاد-الأووربي-يعلن-توقيع-غرامة-مالية-على-إنجلترا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض غرامة مالية، على منتخب إنجلترا، بسبب قيام جماهير المنتخب الإنجليزي باستخدام أشعة الليزر خلال لقاء الدنمارك، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

فعل مشين من جماهير إنجلترا تجاه شمايكل

قام جماهير منتخب إنجلترا بتوجيه أشعة الليزر على وجه كاسبر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك، وذلك من أجل محاولة تشتيت اتنتباه أثناء قيام هاري كين بتنفيذ ركلة الجزاء، التي احتسبها حكم المباراة لصالح منتخب إنجلترا، كما قامت أيضا جماهير المنتخب الإنجليزي بتوجيه صافرات الإستهجان أثناء قيام لاعبي المنتخب الدنماركي بتردبد النشيد الوطني الخاص بهم.

قرر الإتحاد الأوروبي توقيع غرامة مالية على منتخب إنجلترا، وبلغت قيمة الغرامة 20.630 ألف جنية إسترليني.

مباراة إنجلترا والدنمارك

الجدير بالذكر أن مباراة منتخب الدنمارك ومنتخب إنجلترا في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، انتهت بهزيمة منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، حيث استطاع منتخب الدنمارك التقدم في المباراة، ثم تعادل بعدها منتخب إنجلترا عن طريق خطأ من لاعب الدنمارك، حيث قام بتسجيل هدف عكسي، تسبب في فقدان منتخب الدنمارك التقدم في نتيجة المباراة، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

لجأ المنتخبين إلى الوقت الإضافي، واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي، وقام بتنفيذها هاري كين نجم منتخب إنجلترا وفريق تونتنهام، واستطاع شمايكل حارس مرمى المنتخب الدنماركي من التصدي لها، قبل أن تعود إلى كين ويقوم بوضعها في الشباك، ثم انتهت المباراة بتلك النتيجة، وخرج على إثرها منتخب الدنمارك من البطولة، بينما تأهل منتخب إنجلترا إلى مباراة النهائي أمام منتخب إيطاليا.

تشكيل منتخب انجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: كالفين فيليبس - ديكلان رايس - ماسون ماونت

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - بوكايو ساكا - هارى كين

تشكيل منتخب الدنمارك

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - سيمون كايير - فيسترجارد

خط الوسط: ديلانى - هويبرج - ماهيلي - ستريجز

خط الهجوم: كاسبر دولبيرج - دامسجارد - برايثوايت