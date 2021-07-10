/639849/أميرة-صابر-تتقدم-باقتراح-برغبة-لاستحداث-خريطة-تصديرية-لمحافظات-مصر

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بخصوص استحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة أميرة صابر باقتراح برغبة بشأن وجود خريطة تصدرية للمحافظات

دعم الاقتصاد الوطني

وأشارت أميرة صابر، فى الاقتراح برغبة المقدم منها، إلى أنه فى إطار استثمار الدولة الواعد في مجال تكنولوجيا المعلومات وربطها بأولويات دعم الإقتصاد الوطني، لابد من استحداث خريطة تفاعلية تصديرية لكافة محافظات مصر لما لها من دور في توضيح الميزة التنافسية لكافة المحافظات، إضافة إلي اسهامها المتوقع في جودة اتخاذ القرار الاستثماري وتوضيح امكانات السوق المحلي في المنافسة والتنوع في الإنتاج والتصدير.

الاستثمارات

ولفتت أميرة صابر إلى إطلاق مصر عدد من الخرائط الناجحة التي ساهمت في تهيئة مناخ جاذب للإٍستثمار في مصر مثل خريطة الإستثمار الصناعي .

وطالبت النائبة أميرة صابر ، عضو مجلس النواب، استحداث خريطة تصديرية لكافة محافظات مصر، تتميز بالتفاعلية وسهولة الإستخدام user-friendly ، يبرز فيها الخصوصية الثقافية للمحافظة و أفضل الفرص الاستثمارية بها،وذلك تحقيقًا للمصلحة التالية:

- إتاحة الفرصة للمستثمرين لإكتشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في محافظات مصر. - مساعدة المستثمرين في إتخاذ قرارات استراتيجية سليمة حول مقومات وأماكن الإستثمار في مصر.

- تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيقًا لمبدأ الشفافية ولتبسيط الإجراءات، ودعم أبحاث السوق. لذلك أرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذا الطلب