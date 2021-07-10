/639852/هربت-مع-أطفالي-من-أعلى-سطح-العمارة---ريهام-تطلب-الخلع-أمام-محكمة-الأسرة- مدينة-نصر

بعد 3 أعوام من الزواج، فاض بها الكيل فلجأت " ريهام " تبلغ من العمر الـ33 عاما إلى محكمة الأسرة في الجيزة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل هروب ربة منزل وأولادها من أعلى سطح عقار في مدينة نصر

تفاصيل الدعوى

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، إن زوجها يعمل موظفا وراتبه كبير جدًا، لكنه شديد البخل، وعندما تسأله عن زيادة مصروفها يضربها ويسبها.

وأضافت في دعواها أمام محكمة الأسرة : "عنفني خلال فترة زواجي رغم زواجنا عن حب وتحملي والدته وخدمتي لها كونها سيدة كبيرة، فكانا دائمين الإساءة لي وتعنيفي".

وأشارت الززوجة إلى أن زوجها ضربها بعد 30 يوما من زواجهما وأغضبها وذهبت إلى بيت أسرتها بسب تصرفات حماها فكان يعطي لها 15 جنيهات مصروف كل يوم هي وأولادها.

وأضافت الزوجة الملكومة، أنها إذا تأخرت عند موعد وجبة الغذاء لا يحق لها طلب الوجبة ولكنها تنتظر موعد الوجبة الأخرى.

وأشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، إلى أنها كانت تأخذ مصروفها من أهلها لكي تنفق على نفسها وأبنائها، مضيفة أنها كانت تتفاجئ بسرقة ملابسها في بعض الأحيان وفي البعض الآخر تجدها محروقة.

وأكملت الزوجة، أنها عندما كانت تشتكي لأسرته، تعدوا عليها وكسروا باب الشقة وطردوها من المنزل، وكان أسرتها ينصحوها بالعودة إلى بيتها من أجل زوجها وأولادها.

البخل

وأوضحت الزوجة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، أنها تحملت كل هذه المعاناة من أجل أولادها، مشيرة إلى أن زوجها كان دائما يسألها عن باقي مصروفها القليل جدا، ويطلب منها التوفير منه، وكانت أغلب مشاكلهم بسبب بخله.

وتابعت الزوجة الملكومة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر : "فاض بي الكيل" بسبب أن زوجها وعائلته انهالوا عليها بالسباب بالضرب حتى تسببوا في إصاباتها بإصابات بالغة في جسدها، وحبسوها في البيت على إثرها، فاتفقت الزوجة مع أحد الجيران على مساعدتها في الهروب، وبالفعل هربت الزوجة من فوق السطوح بصحبة أولادها بعد منتصف الليل.