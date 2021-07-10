ما هي العقوبة المنتظرة للطالب المسؤول عن تسريب امتحان الثانوية العامة بالغربية؟

تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية فى محافظة الغربية، بحسب ما أكدته عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد تداول صفحات الغش على جروبات الواتس صورا من أسئلة امتحان اللغة العربية وإجاباتها، وزعموا أنها صورة الامتحان الحقيقى فى مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز العقوبات الواردة فى القانون بسبب الغش أو القيام بأعمال شغب أثناء الامتحان.

- يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.

ـ يعاقب أيضا بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ـ يعاقب على الشروع كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ـ يُحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو قام بطبع أو نشر أسئلة أو أجوبة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش.

ـ يلغى الامتحان فى جميع المواد ويعتبر راسبا، حال القيام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحانات كالتعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان.