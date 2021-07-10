/639856/بعد-اقتراب-انتهاء-عقده-تعرف-على-مصير-محمد-النني-مع-الآرسنال

عاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ومنتخب مصر محمد النني، على رادار بشكتاش بطل الدوري التركي في الموسم الماضي، للانتقال إليه في الميركاتو الصيفي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان النني قد لعب على سبيل الإعارة في بشكتاش في موسم 2019/2020، قبل العودة مرة أخرى إلى آرسنال والمشاركة في مباريات عديدة تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

وبحسب صحيفة "فاناتيك" التركية، عاد بشكتاش ليطارد النني مرة أخرى، خاصة وأن هناك أخبار من الصحافة الإنجليزية بأن ارسنال لن يجدد عقده.

وينتهي عقد محمد النني الذي يكمل عامه الـ 29 غداً الأحد، بعد موسم واحد في يونيو 2022، وبالتالي قد تكون هناك سهولة في إتمام الصفقة من قبل بشكتاش.

الجدير بالذكر أن مدرب بشتكاش الحالي، سيرجن يالتشين، سبق وأكد أنه لم يكن يرغب في رحيل النني عن الفريق التركي قبل بداية الموسم الماضي.

وفي وقت سابق منح نادي وادي دجلة العضوية الشرفية، للاعب أرسنال الإنجليزي محمد النني المصري وقال النني عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك": "كل الشكر و التقدير لمجلس اداره وادي لمنحي انا و اسرتي العضوية الشرفيه".

لعب محمد النني 23 مباراة في الدوري الإنجليزي خاض منها 17 أساسياً ونحج في تسجيل هدف وشارك في 1553 دقيقة مع فريقه كما حصل على 3 إنذارات صفراء.

في سياق متصل، نجح محمد الننى في الانضمام إلى قائمة هدافى المحترفين المصريين فى الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا فى مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد وضمن منافسات الجولة الـ34 من البريميرليج للموسم الحالى 2020 – 2021، بينما يأمل في تحقيق نتائج إيجابية مع منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألقة الملفت في مسابقة الدوري.

هداف الدوري الإنجليزي

وسجل محمد الننى أول أهدافه فى الدوري الإنجليزي مع أرسنال، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس نيوكاسل، ليقود الجانرز لتحقيق فوز ثمين على نيوكاسل يونايتد

الجدير بالذكر أن فناربخشة يضم بين صفوفه صديق محمد النني السابق في آرسنال وصانع ألعاب منتخب ألمانيا، مسعود أوزيل، بعد انتقاله إلى الفريق التركي في يناير الماضي.

وفي وقت سابق أن انتصر فريق أرسنال علي فريق برايتون في المباراة التي جمعت بينهم والتي انتاهت بنتيجة 2/0، ويحتل فريق أرسنال المركز الثامن برصيد 61 نقطة من أصل 38 مباراة خاضها الفريق.