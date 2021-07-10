/639862/ضياء-الدين-داوود-مساعى-إثيوبيا-محض-وهم-وسنظل-رصاصة-بيد-القوات-المسلحة-تطلقها-لمن-تسول-له-نفسه

وجه النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رسالة حادة إلى رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

دوت الخليج

ضياء الدين داوود: مساعي إثيوبيا المشتركة مع إسرائيل محض وهم

وقال عضو مجلس النواب، ضياء الدين داوود:" بصفتى نائبًا فى البرلمان المصرى أحذر من التلاعب بمصائر الشعوب، وأن استخدام أثيوبيا من قبل الكيان الصهيونى وقاعدة عملاءه بالمنطقة للضغط على مصر للرضوخ أمام آمال صهيونية بتمديد مجرى النهر لتحقيق الهدف الأسمى للصهيانة منذ إعلان إغتصابهم للأرض العربية فى فلسطين بتحقيق إسرائيل الكبرى من النيل للفرات لمحض وهم لن يتحقق.

ضياء الدين داوود: معاداة حقائق التاريخ والجغرافيا لن يتغير منها شيئًا

وتابع عضو مجلس النواب، ضياء الدين داوود:" إن معاداة حقائق التاريخ والجغرافيا لن يتغير منها شيئا، وإنما ستكون صخرة تتحطم عليها أطماع الطامحين.

واستكمل عضو مجلس النواب، ضياء الدين داوود:" رسالة رئيس وزراء أثيوبيا الأخيرة لتقطع الشك باليقين عندما تحدث بأنه ( يمكن أن يكون السد مصدرًا للتعاون بين دولنا الثلاثة وأبعد.

وتابع:" لذا فإن الشعب المصرى ينتظر من قيادتة وجيشة حسم تلك الأطماع بما يحفظ لمصر هيبتها وكرامتها وكبريائها وبقاءها.

وأختتم:" سنظل دائمًا كما عاهدنا الله والشعب رصاصة بيد قواته المسلحة يطلقها بصدر كل من تسول له نفسة تهديد أمن و بقاء مصر وطنا وشعبا.