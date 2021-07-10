/639866/منتخب-كرة-اليد-يفوز-على-البرازيل-في-أولى-مبارياته-ببطولة-ألمانيا

حقق منتخب مصر لكرة اليد، اليوم السبت، التغلب على منافسه منتخب البرازيل، في أولى مباريات منتخبنا الوطني لكرة اليد في بطولة ألمانيا الدولية الودية، حيث انتهت المباراة بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة 32 / 25 لصالح منتخبنا الوطني، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

منتخب مصر لكرة اليد يحقق الفوز على منتخب البرازيل

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباريات بطولة ألمانيا الودية، ضمن استعدادا للمشاركه في أولمبيات طوكيو 2021، والتقى منتخبنا الوطني في أولى مبارياته في البطولة مع منتخب البرازيل، واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة 25/32.

انطلاق بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى ألمانيا

توجه منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة ألمانيا الدولية الودية، وذلك بعد أن أنهى معسكره في فرنسا، حيث شارك في بطولة فرنسا الدولية الودية، وتقام تلك المعسكرات ضمن استعداد المنتخب الوطني لكرة اليد للمشاركة في النسخة المقبلة من الأولمبياد والتي تقام في مدينة طوكيو باليابان، وتبدأ يوم 23 يوليو الجاري، وتنتهي 8 أغسطس.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لكرة اليد العديد من النجوم المميزين في عالم كرة اليد، ويأتي على راسهم علي زين، الذي انتقل إلى فريق برشلونة مؤخرا، قادما من فريق الشارقة الإمارتي، ويعد علي زين من أبرز لاعبي السلة في الفترة الحالية، كما تضم القائمة أيضا أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك، ويعرض دوت الخليج قائمة منتخب مصر لكرة اليد المشاركة في معسكر بطولة ألمانيا الدولية الودية، وتأتي القائمة كالتالي:

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.