اقتراح فى مجلس النواب برغبة لاستحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر

وأضافت النائبة فى الاقتراح أن ذلك يأتى تحقيقًا لعدة مصالح منها: إتاحة الفرصة للمستثمرين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظات مصر، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين فى اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة حول مقومات وأماكن الاستثمار فى مصر.
كما يعمل الاقتراح على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيقًا لمبدأ الشفافية ولتبسيط الإجراءات، ودعم أبحاث السوق، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار استثمار الدولة الواعد فى مجال تكنولوجيا المعلومات وربطها بأولويات دعم الاقتصاد الوطنى.
وتابعت النائبة أميرة صابر، أن استحداث الوحدة لها من دور فى توضيح الميزة التنافسية لكافة المحافظات، بالإضافة إلى إسهامها المتوقع فى جودة اتخاذ القرار الاستثمارى وتوضيح إمكانات السوق المحلى فى المنافسة والتنوع فى الإنتاج والتصدير.
وأكدت أنه سبق لمصر بالفعل إطلاق عدد من الخرائط الناجحة، التى ساهمت فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار فى مصر، مثل خريطة الاستثمار الصناعى.
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