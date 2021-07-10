/639868/وفاة-والدة-المطربة-البحرينية-هند-إثر-إصابتها-بفيروس-كورونا

أعلنت المطربة هند البحرينية وفاة والدتها بعد معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، الذي دخلت على إثره إحدى المستشفيات، ولكن هند لم تعلن عن أي تفاصيل خاصة بموعد ومكان العزاء.

تحيا مصريرصد وفاة والدة المطرية هند البحرينية.

هند البحرينية تعلن رحيل والدتها

وطرحت هند البحرينية خلفية سوداء عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت قائلة: "البقاء لله.. انتقلت إلى رحمة الله والدتي.. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها واكرم نزلها ووسع مدخلها.. واغسلها بالماء والثلج والبرد".

يذكر أن والدة هند كانت قد أصيبت بفيروس كورونا شهر يونيو الماضي، حيث شاركت فيديو بسبب حزنها على والدتها التي دخلت المستشفى بسبب كورونا، طالبة من متابعيها الدعاء لها، ثم عادت وطمأنت جمهورها على حالة والدتها الصحية وعلقت "ألف الحمد لله الوالدة حالتها مستقرة بفضل من الله ودعواتكم لها، حبيت اطمنكم عليها ناطرين بس نفرح بشوفتها ببيتها". أغنية كلما أذكر لهند البحرينية

من ناحية أخرى طرحت المطربة هند البحرينية مؤخرًا، أغنية بعنوان «كلما أذكر» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والأغنية من كلمات منصور الواوان، وألحان عبد الله القعود، توزيع ربيع الصيداوى.

زواج هند البحرينية من كريم عز الدين لاعب السلة

وأعلنت مؤخرًا زواجها من خطيبها لاعب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين، الذي تعاقد مع نادي سترة البحريني قادمًا من نادي باريس الفرنسي في نوفمبر 2020، وقد نشرت هند عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته عند نقل خاتم الخطبة من يدها اليمنى إلى اليسرى، وعلقت على المنشور بكلمات بسيطة" أنت لم تجعلني أقع في حبك فقط، بل جعلتني أقع في حب نفسي".