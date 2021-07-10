/639869/بلع-لسانه-أثناء-لعب-الكرة-مصرع-طالب-نتيجة-اختناق-في-البساتين

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية البساتين التابعة لمركز أجا، اليوم، عندما توفى طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، بعد أن بلع لسانه خلال لعب مباراة كرة قدم بقريته وأصيب باختناق وتوفى فى الحال.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل بلع طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة لسانه خلال لعب الكرة

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزى، بوصول طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، يدعى «أحمد ا ع ال»، يبلغ من العمر الـ 20 عامًا، مقيم قرية البساتين التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة إثر الإصابة باختناق بسبب بلع لسانه داخل الملعب .

بلاغ

وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شاهد الواقعة «علاء ع»، أكد أنه خلال لعب مباراة كرة قدم سقط على الأرض وابتلع لسانه، ما أصابة بحالة اختناق أدت إلى وفاته في الحال، وبسؤال شقيقه «عزت»، أيد نفس المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة شقيقه.

وقد ورد تقرير مفتش الصحة، بأن المتوفى الطالب في الفرقة الثانية بكلية الهندسة، لا توجد به إصابات ظاهرة، وأن الوفاة بسبب اختناق مجرى التنفس.

وتم تحرير المحضر رقم 4757 إدارى مركز أجا بمحافظة الدقهلية لسنة 2021 .

مقتل شاب على يد خطيبته في التبين

وفي سياق أخر كشفت تحريات ضباط مباحث القاهرة، في وقت سابق، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وقسم شرطة التبين بقيادة المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بشأن وفاة شاب حرقا داخل إحدى الشقق بدائرة القسم التفاصيل الكاملة.

وتبين أن الشاب المتوفى حدثت مشاكل بينه وبين خطيبته بسبب اكتشافها خيانته لها، عقب كتب كتابه عليها بشهرين، وتدخل زوج شقيقتها وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة أسبوعين لتنفيذ إجراءات الطلاق، وطالبه برد هاتف محمول اشترته خطيبته له.