«ميسي» يواجه النحس قبل نهائي «كوبا أمريكا».. البرغوث الأرجنتيني خسر 4 نهائيات مع منتخب التانجو.. قائد برشلونة متخصص خسارة أمام البرازيل.. و«نيمار» يسعى لتأكيد العُقدة

/639831/ميسي-يواجه-النحس-قبل-نهائي-كوبا-أمريكا-البرغوث-الأرجنتيني-خسر-4-نهائيات-مع-منتخب-التانجو-قائد-برشلونة-متخصص-خسارة-أمام-البرازيل-ونيمار-يسعى-لتأكيد-العقدة

يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى كسر اللعنة التي تطارده مع منتخب بلاده منذ أن بدأ مسيرته الكروية، حيث لم يحالفه الحظ بالتتويج بأي بطولة مع راقصي التانجو، وذلك بعد خسارته لـ 4 نهائيات سابقة، ويعرض دوت الخليج جميع النهائيات التي خاضها ميسي مع منتخب بلاده في جميع البطولات:

1- نهائي كوبا أمريكا 2007

تأهل ميسي مع منتخب بلاده إلى نهائي كوبا أمريكا عام 2007، أمام منافسة التقليدي منتخب البرازيل، ونجح منتخب السامبا في التتويج بالبطولة، وحرمان ميسي ورفاقه من حصد اللقب، وذلك بعد إحراز لاعبي البرازيل ثلاثة أهداف نظيفة.

2- نهائي كأس العالم 2014

نجح ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2014، والتقى راقصو التانجو مع منتخب ألمانيا، وسيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي للمباراة، ثم لجأ المنتخبين إلى الأشواط الإضافية، واستمر سيطرة التعادل السلبي على الشوط الإضافي الأول، وبدت أحداث المباراة بأنها ستنتهيبالتعادل السلبي، وذلك قبل أن يخطف المنتخب الألماني هدف الفوز قبل انتهاء المباراة بـ 7 دقائق فقط، حيث سجل ماريو غوتزة، عندما نزل كبديل، هدف الفوز ببطولة كأس العالم 2014، وحرم ميسي ورفاقه من حصد اللقب.

3- نهائي كوبا أمريكا 2015

صعد منتخب الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا 2015، والتقى راقصو التانجو مع منتخب تشيلي، والذي استضاف هذه النسخة من البطولة، وأقيمت مباراة النهائي على ملعب "ميتلايف ستاديوم"، ونجح أصحاب الأرض من التتويج ببطولة كوبا أمريكا 2015 للمرة الثانية لهم، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ثم لجأوا إلى ركلات الترجيح، وأهدر ميسي الركلة الأولى، وفاز تشيلي في ركلات الترجيح، ولم يستطع ميسي الفوز بنهائي البطولة للمرة الثانية، بعد خسارته لنهائي كوبا أمريكا 2007، وخابت أمال ميسي في التتويج بأي بطولة له مع المنتخب، وقرر وقتها إعتزال اللعب الدولي، ولكن تراجع فيما بعد.

4- نهائي كوبا أمريكا 2016

استطاع ميسي قيادة رقصوا التانجو إلى التأهل لنهائي كوبا أمريكا 2016 للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، وحاول منتخب الأرجنتين كسر لعنت النهائيات، والتقوا أمام منتخب تشيلي للمرة الثانية على التوالي في نهائي البطولة، وتمكن منتخب تشيلي من التغلب على منتخب الأرجنتين مرة أخرى، وتوجوا باللقب ىالثالث لهم في تاريخ بطولة الكوبا أمريكا.

5- نهائي كوبا أمريكا 2021

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، وذلك بعد التغلب على منتخب كولمبيا في مباراة نصف نهائي البطولة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، واستطاع منتخب الأرجنتين بالفوز بركلات الترجيح بعد تألق مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، ويلتقي منتخب راقصوا التانجو مع منتخب البرازيل، والذي تأهل بعد التغلب على منتخب بيرو بهدف دون رد. ويسعى ميسي ورفاقه إلى كسر هيمنة حالة النحس التي تسيطر عليهم منذ عام 1993، حيث لم يستطع منتخب الأرجنتين التتويج بأي بطولة منذ عام 1993، وخاصة أن منتخب البرازيل متفوق عليهم في عدد المواجهات، حيث التقى المنتخبين في 108 مباراة، حقق خلالهم منتخب الأرجنتين الفوز في 39 مباراة، بينما استطاع منتخب البرازيل تحقيق الفوز في 43 مباراة،وتعادلوا في 26 مباراة.