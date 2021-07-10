/639875/تعرف-على-بديل-محمد-صلاح-حال-رحيله-عن-ليفربول-تفاصيل

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي ليفربول الإنجليزي، وضع دومينيكو بيراردي، جناح فريق ساسولو والمنتخب الإيطالي، كبديل لمحمد صلاح حال رحيله عن قلعة الريدز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذكرت صحيفة “ لا ستامبا” الإيطالية، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يرغب في التعاقد مع بيراردي

وأشارت الصحيفة أن ليفربول جهز مبلغ 40 مليون يورو للتعاقد مع بيراردي وهو المبلغ الذي يطلبه ساسولو في حال بيعه.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول لن يتوجه لخيار شراء بيراردي، إلا في حال رحيل محمد صلاح عن الفريق، وسط وجود أنباء عن اهتمام عدد من الأندية بضمه على رأسهم ريال مدريد الإسباني.

وتسبب صلاح في إثارة الشائعات حول مستقبله في ليفربول، بعدما أجرى حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية في ديسمبر الماضي، حيث ترك باب الرحيل مفتوحاً.

وألمح صلاح خلال حواره إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري الإسباني، في ظل ارتباطه أكثر من مرة بكل من ريال مدريد وبرشلونة

ولم يكتفِ صلاح بذلك، بل كرر الأمر نفسه في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية في مارس الماضي، قبل مواجهة ريال مدريد في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "صنداي وورلد" الإنجليزية، أن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ومستشاريه من أجل حسم مستقبله في الأنفيلد في أقرب وقت ممكن لإنهاء التكهنات الحالية

وأوضحت أن محمد صلاح لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيوقع ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته المهنية، أم سيفضل الرحيل.

وأشارت إلى إنه يجب الأخذ في الاعتبار إحجام مالكي ليفربول عن تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين فوق سن الثلاثين، ومن ثم قد يحتاجون إلى استثناء خاص للإبقاء على صلاح صاحب الـ29 عام لمدة أربع سنوات مقبلة.

وأكدت صحيفة "صنداي وورلد" الإنجليزية، أن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ووكيلة من أجل حسم مستقبله مع الفريق في أقرب وقت ممكن لإنهاء التكهنات الحالية.

احتل محمد صلاح المركز الأول برصيد 12.5 مليون جنيه سترليني.

وجاء في المركز الثاني الإنجليزي ألكسندر أرنولد، وبجنابه البرتغالي ديجو جوتا برصيد 7.5 مليون جنيه سترليني.

وجاء في المركز الثالث الإسكوتلندي أندري روبيرتسون برصيد 7 مليون جنيه سترليني.