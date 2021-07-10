صور.. وزير الأوقاف: أولوياتنا تكوين إمام عصرى مستنير مدرك لمعطيات واقعه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يولى عملية تأهيل الأئمة وتحسين أوضاعهم اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعد لإطلاق برنامج متقدم جدًا لتأهيل الأئمة برعاية الرئيس.





جاء ذلك خلال استقبال الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات، وإعداد المدربين، والتى تضم 83 إمامًا وواعظة اليوم السبت. كما أكد أن أكاديمية الأوقاف صارت صرحًا عالميًا ومنارة شديدة التميز فى تدريب الأئمة، وأن أهم أولويات الوزارة تكوين إمام عصرى مستنير واسع الثقافة مدرك لمعطيات واقعه. وذكر وزير الأوقاف أنه لا بد للإمام أن يكون قدوة فى عنايته بلياقته البدنية ومظهره المشرف، وأن الوزارة تعمل على توفير الزى اللائق للأئمة والواعظات، وأن الوزارة بصدد التعاقد على 90 ألف زى أزهرى جديد للأئمة، كما أنها وفرت الزى لجميع الواعظات المعينات والمتطوعات بواقع زيين لكل منهن، وقد تم تسليمه اليوم لـ 19 واعظة، وسيتم تسليم باقى الواعظات تباعًا بإذن الله تعالى.

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