لا عزاء للمتاجرين بحقوق الإنسان.. سجناء يؤدون امتحانات الثانوية العامة (صور)

عقد قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عددا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، حيث تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.

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