/639876/النيابة-تواصل-التحقيقات-مع-المتهمين-بخطف-طفل-في-أطفيح

تواصل نيابة الجيزة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة اتهام عاطلين بمحاولة خطف طفل في إحدى قرى الجيزة بأطفيح، وتستمع النيابة لأقوال مجموعة من الأهالي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وحقيقته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيق في واقعة اتهام عاطلين بمحاولة خطف طفل في إحدى قرى الجيزة بأطفيح

التفاصيل

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا بتمكن أهالي قرية البرميل بأطفيح من التحفظ على شابين اشتبهوا فيهما بمحاولتهما خطف طفل، ووجه مدير الأمن بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

قرية البرمبل

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية من مركز أطفيح، وأتضح أن شابين من محافظة المنيا اشتبه الأهالي بهما وقالوا انهما حاولا خطف طفل من قرية البرمبل بأطفيح في الجيزة، ما دفعهم لاحتجازهما بمنزل أحد أهالي القرية.

وتم اقتياد المتهمين الى مركز شرطة أطفيح وسط حراسة أمنية مشددة لرغبة بعض الأهالي الفتك بهما، وتجري الأجهزة الأمنية بالجيزة فحص ملابسات الواقعة وحقيقتها.

البساتين

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية البساتين التابعة لمركز أجا، اليوم، عندما توفى طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، بعد أن بلع لسانه خلال لعب مباراة كرة قدم بقريته وأصيب باختناق وتوفى فى الحال.

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزى، بوصول طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، يدعى «أحمد ا ع ال»، يبلغ من العمر الـ 20 عامًا، مقيم قرية البساتين التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة إثر الإصابة باختناق بسبب بلع لسانه داخل الملعب.