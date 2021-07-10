برشلونة يتسبب في خسارة ميسي 100 ألف يورو يومياً

/639877/برشلونة-يتسبب-في-خسارة-ميسي-100-ألف-يورو-يوميا

نشرت التقارير الصحفية الإسبانية، أن الدولي ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني، يتعرض لخسائر باهظة يوميا، وذلك بسبب تأخره في تجديد عقده مع الفريق الكتالوني، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

خسارة ميسي لـ 100 ألف يورو كل 20 ساعة

يذكر أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي انتهى عقده مع فريق برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، ولم يصل ميسي إلى اتفاق مع إداراة الفريق الكتالوني، ويعد ذلك التأخير في تجديد التعاقد، سبب في خساراة ميسي 100 ألف يورو كل 24 ساعة.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي يستعد لمباراة نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021"، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب البرازيل في نهائي الكوبا، وتبدأ المباراة في صباح الأحد، في تمام الساعة الثانية فجرا.

ميسي يسعى نحو التتويج بأول بطولة له مع منتخب بلاده

ويسعى ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة إلى تحقيق أول بطولة له في تاريخه مع منتخب بلاده الأرجنتين، ويرغب لاعبي الأرجنتين إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققوه خلال تلك البطولة، حيث استطاع راقصو التانجو من تصدر المجموعة الأولى في دور المجموعات من البطولة، حيث احتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولة في كوبا أمريكا برصيد 10 نقاط، ثم جاء في المركز الثاني منتخب الأوروجواي برصيد 7 نقاط.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2021”، بعدما استطاع لاعبين راقصي التانجو التغلب على منتخب كولومبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021، وذلك عن طريق ركلات الترجيح، حيث تألق مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين، في ركلات الترجيح، حيث تصدى لأكثر من كرة من لاعبي منتخب كولومبيا، ليتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام البرازيل.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين في مباراة نهائي كوبا أمريكا

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: مولينا، بيتزيلا، أوتاميندي، أكونيا.

في خط الوسط: باريديس، دي بول، لو سيلسو.

في خط الهجوم: جونزاليس، ميسي، لاوتارو.