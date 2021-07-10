دينية النواب تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب عبد المنعم إمام بشأن تسعير أراضي الأوقاف..غدا

/639878/دينية-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-مقدم-من-النائب-عبد-المنعم-إمام-بشأن-تسعير-أراضي-الأوقافغدا

تعقد اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعاتها غدا الاحد الموافق 11\7\2021لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدم من: النائب ثروت سويلم، بشأن أراضي الاوقاف غير المستغلة في أي مشروعات ذات نفع عام.

النائب عبدالمنعم إمام، بشأن تسعير أرض الاوقاف إلي اللجنة العليا لتثمين الاراضي لمشروعات النفع العام لبناء مدارس جديدة.

لجنة التضامن الاجتماعي

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة،برئاسة النائب عبد الهادي القصبي لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و60 نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية.

- استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الصحية والخطة والموازنة.

لجنة السياحة والطيران

كما تعقد لجنة السياحة والطيران المدني ،برئاسة النائبة نورا على، اجتماعها لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان، بشأن معاناة شريحة كبيرة من المرشدين السياحيين العاملين بالقطاع الحكومي والحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحي، من التربص الدائم والعداء من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وضرورة الاسراع في إجراء انتخابات مجلس إدارة يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

لجنة الإسكان

وتناقش لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب محمد زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإزالة أسباب تعطل محطة الصرف الصحي بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو ــ محافظة البحيرة.

- النائب هشــام الحصـــري، بشأن: • عدم توصيل المرافق: مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية. • أسباب عدم إنشاء مشروعات ومحطات الصرف الصحي ببعض القرى بمحافظة الدقهلية.