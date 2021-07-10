غياب مصطفى محمد عن تشكيل جالطة سراي أمام قاسم باشا ودياً

/639879/غياب-مصطفى-محمد-عن-تشكيل-جالطة-سراي-أمام-قاسم-باشا-وديا

أعلن المدرب التركي، فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالطة سراي، تشكيل فريقه لمباراة قاسم باشا الودية، اليوم، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2021/2022، وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب "نجمي قاضي أوغلو"، وديًا.

ويرستعرض دوت الخليج تشكيل الفريق في المباراة، أمام قاسم باشا.

تشكيل جالطة سراي:

حراسة المرمى: بيراك.

خط الدفاع: دياندري يدلين، فالنتين أوزورنوافور، كريستيان لوينداما، عمر بيرم.

خط الوسط: إمري كلينتش، أيتاش كارا، يونس أكجون.

خط الهجوم: محمد كريم أكتوركوغلو، أردا توران، أوجولكان تشاجلايان.

مقاعد بدلاء جالطة سراي

أوزتورك - ريان بابل - فالكاو - إسماعيل تشبيه - إمري أكبابا - شدمير - باباكان - أرسلان - ماركوس - سيكيديكا - علي يافوزكول - فيجولي - فاتح أوزتوك .

ولم يتواجد مصطفى محمد في قائمة المباراة، إذ غاب عن التشكيل الأساسي والاحتياطي ، حيث يبدو أن نجمنا المصري لم يتعاف بعد نهائيًا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة رابيد فينا قبل أسبوعين.

جالطة سراي بعد مباراة قاسم باشا ، سيواجه أولمبياكوس، منتصف هذا الأسبوع ، قبل 11 يومًا من مباراة آيندهوفن الهولندي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .

عودة مصطفى محمد

انتضم مصطفي محمد لاعب جالاتا سراي التركي ، الأربعاء الماضي الموافق السابع من يوليو ، إلى التدريبات الجماعية لفريق جلطة سراي التركي ، وذلك للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مؤخراً .

إصابة مصطفى محمد

وكان مصطفى محمد، قد تعرض لإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه جلطة سراي، اما ديانمو بوخارست الروماني ، يوم السابع والعشرين من يونيو الماضي ، ضمن استعدادات الفريق التركي لخوض منافسات الموسم الجديد .

الجدير بالذكر أن خرج نجم الزمالك المعار ، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ، وذلك بعد أن تعرض لإصابة من تدخل قوي مع المدافع ، قبل أن يعلن جلطة سراي ، خضوع اللاعب لأشعة الرنين المغناطيسي بمجرد خروجه ، والتي أظهرت إصابته بتورم في الركبة اليسرى ونزيف في الكاحل .