/639880/السفيرة-المصرية-في-داكار-تلقي-كلمة-بمناسبة-افتتاح-فعاليات-مجلس-الأعمال-المصري-السنغالي

بمناسبة قيام نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ونظيرتها السنغالية Aminata Assome Diatta، بافتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصري السنغالي الأول من نوعه بين البلديّن، ومبادرة "مجموعة التجاري وفا بنك" لتعزيز روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا، المنعقدين حالياً بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 7 إلي 10 يوليو الجاري، وذلك بحضور ممثلي مجموعة "التجاري وفا بنك"، ورجال الأعمال من الجانبين المصري والسنغالي، قامت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، بإلقاء كلمة بهذه المناسبة.

دوت الخليج

السفيرة المصرية في داكار تلقي كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصري السنغالي

أعربت السفيرة في كلمتها عن سعادتها بالتواجد في حدثين كبيرين يهدفان لتقوية الروابط التجارية بين مصر وغرب أفريقيا، كما أشادت بالعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والسنغال وأكدت على متانتها، وأشارت إلى علاقة الأخوة التي تجمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس السنغالي Macky Sall، وإلى زيارة السيد الرئيس إلى السنغال في أبريل 2019، التي فتحت آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.

السفيرة المصرية في داكار: مصر حريصة على تنمية العلاقات بين البلدين

وألقت كذلك السفيرة الضوء على طبيعة العلاقات التجارية بين البلديّن، وأكدت حرص مصر على تنميتها، وتطرقت في هذا الإطار إلى اهتمام مصر بالمشاركة الفعّالة والدائمة في المعارض والفعاليات التجارية التي تقام في السنغال، مثل معرض داكار الدولي للتجارة (FIDAK)، الذي تشارك فيه وزارة التجارة والصناعة المصرية منذ عام 1991. كما أشارت إلى بعض المبادرات التي تهدف إلى تسهيل التعاملات النقدية والمالية بين رجال الأعمال وشركات القطاع العام من الجانبين، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى السنغال والسنغالية إلى مصر.

واختتمت السفيرة كلمتها بالاعراب عن تمنياتها بأن يكون هذا الاجتماع، الأول من نوعه، قاطرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسنغال، وأن يتلوه اجتماعات أخرى مماثلة، استجابة لطموحات الشعبين، وتحقيقاً لآمالهم في تعزيز التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الوطنية "السنغال البازغة" ورؤية مصر 2030.