/639881/بسبب-خناقة-مع-جوزها-القبض-على-سيدة-تركت-أبناءها-الأربعة-بينهم-رضيع-في-حديقة-عامة-بالمنصورة

أم بلا مشاعر أمومية تجاه فلذات كبدها، حيث نجح عدد من الأهالي في ضبط ربة منزل بعد قيامها بترك ابناءها «4 أطفال»، بينهم رضيع فى حديقة عامة بشارع الجيش بمدينة المنصورة، والإنصراف وذلك بسبب خلافها مع زوجها وعدم قدرتها على سداد قيمة الإيجار الشهري للمسكن.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ترك 4 أطفال داخل حديقة عامة بالمنصورة

التفاصيل

كان ورد لمديرية أمن الدقهلية، اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ عن قيام إحدى السيدات بترك أنجالها بإحدى الحدائق العامة بشارع الجيش والانصراف.

داخل حديقة

وعلى الفور انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وبالفحص أتضح انة خلال تواجد «منال.ع.ح»، 39عامًا ، ربة منزل ومقيمة في منطقة كفر البدماص، بالمنصورة ولها محل إقامة آخر بمنطقة درب اللبان بالخليفة بمحافظة القاهرة، وذلك خلال تواجد المذكورة بالحديقة رفقة إحدى صديقاتها، حضر إليها زوجها ويدعي "إبراهيم.ع.ع.م" 37 عامًا، ومقيم بنفس العنوان وحدثت بينهما مشادة كلامية لوجود مشاكل زوجية بينهما، وانصرف الأخير من المكان، علي اثر ذلك قامت زوجتة بتركابنائها «شيماء» 11سنة، و«خبيبة»،7أعوام، و«سما»، عام ونص، وياسين، عمر 4 اشهر، بالحديقة ومغادرة المكان إلا أن بعض الأهالي قاموا بإستيقافها والإبلاغ عنها.

وبسؤال السيدة فى محضر الشرطة، اعترفت بارتكابها الواقعة لمرورها بحالةنفسية سيئة وذلك إثر المشاكل الزوجية المستمر وانقضاء فترة الإيجار بالشقة سكنها وزوجها منذ أربعة أشهر ورغبة مالك الشقة بإخلائها وعدم وجود مسكن بديل.

جري التحفظ على المتهمة ، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 4524 لسنة 2021 إداري قسم ثان المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.