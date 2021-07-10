/639884/التنسيقية-تنظم-غرفة-نقاشية-عبر-كلوب-هاوس-بعنوان-سد-النهضة-وماذا-بعد-مجلس-الأمن

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس)، اليوم السبت الساعة التاسعة مساء بعنوان (سد النهضة.. وماذا بعد مجلس الأمن؟)، وذلك لمناقشة ما حدث بالجلسة الافتتاحية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ومواقف الدول المختلفة من الأزمة، بالإضافة إلى تحليل كلمات مندوبي الدول الأعضاء ومن المقرر أن تناقش الغرفة أيضا توقعات المتحدثين بشأن قرار مجلس الأمن تجاه القضية والخيارات المتاحة أمام الدولة المصرية بعد انتهاء جلسات مجلس الأمن بشأن مفاوضات السد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الغرفة النقاشية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب اليوم السبت علر كلوب هاوس

قضية سد النهضة

يشارك في الغرفة النقاشية السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفى محمد علي فزاري رئيس تحرير جريدة الخرطوم توداي، والكاتب الصحفى الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، والنائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأمين سر لجنتي العلاقات الخارجية والدبلوماسية بالتنسيقية، والنائبة رشا ابو شقرة عضو التنسيقية وأمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب محمد السباعي عضو التنسيقية ووكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، ويدير الغرفة النقاشية الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتورة هدى رؤوف استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

مجلس الأمن

وتجدر الإشارة إلى أن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة 9 يوليو، قام بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد مرور تسعة أيام علي إنطلاقه، خلال دورته ٥٢ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة.

وأشاد أعضاء التنسيقية بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير الذي يتزايد كل يوم إدراكا من المواطنين بأهمية التعرف على الثقافات المختلفة وإقتناء الكتب القيمة، مع الإلتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، وتساهم هذه المعارض الهامة في منح الشباب الفرصة على الإطلاع ورفع الوعي الثقافى.

وضم وفد التنسيقية النائبة مارثا محروس، والنائبة مارسيل سمير والنائبة رشا أبو شقرة، أعضاء مجلس النواب، وعبير العريان، وكريم الكنانى أعضاء التنسيقية.