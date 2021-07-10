أقلعت طائرتان نقل عسكريتان، اليوم السبت، من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

ومن جانبه أعرب الجانب التونسى عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسى، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب التونسى.

يأتى ذلك إنطلاقًا من الروابط التاريخية التى تجمع مصر وتونس الشقيق وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.