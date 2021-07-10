الثانوية العامة 2021| غدًا.. 257 ألف طالب أدبي يؤدون امتحان العربي  

يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية غدًا الأحد امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألفا و145 طالبا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبا، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبا.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وحرص حجازي، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألفا و863 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفا و883 طالبا بالشعبة العلمية، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

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