لجان البرلمان تستأنف عملها غدا..27 اقتراح على طاولة الشكاوي>>> والتعليم تناقش تطوير مدارس النيل الدولية وما يواجهها من مشاكل

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من المشروعات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة المشروعات الصغير والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لبحث المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 ،بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في محافظات الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية غدا

لجنة البيئة والطاقة

كما تناقش لجنة البيئة والطاقة برئاسة النائب حسام عوض الله، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي د ارجون انيرجي نايل بي، في وشركة اي بي ارساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية )قطاع - بدلتا النيل بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الزراعة

وتعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ،برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في انتاجها وحصيلة بيعها وعدد الاصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة.

-كما تستكمل اللجنة مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور انتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي.

-كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب طلبه النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 2009 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والاقساط.

لجنة التعليم

وتستمر لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة النائب سامي هاشم،فى مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم .الفني لتطوير مدارس النيل الدولية ودراسة الوضع الحالي وما يواجهها من مشكلات

لجنة التضامن الاجتماعي

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة،برئاسة النائب عبد الهادي القصبي لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و60 نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية.

- استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الصحية والخطة والموازنة.

لجنة السياحة والطيران

كما تعقد لجنة السياحة والطيران المدني ،برئاسة النائبة نورا على، اجتماعها لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان، بشأن معاناة شريحة كبيرة من المرشدين السياحيين العاملين بالقطاع الحكومي والحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحي، من التربص الدائم والعداء من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وضرورة الاسراع في إجراء انتخابات مجلس إدارة يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

لجنة الإسكان

وتناقش لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب محمد زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإزالة أسباب تعطل محطة الصرف الصحي بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو ــ محافظة البحيرة.

- النائب هشــام الحصـــري، بشأن: • عدم توصيل المرافق: مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية. • أسباب عدم إنشاء مشروعات ومحطات الصرف الصحي ببعض القرى بمحافظة الدقهلية.

العلاقات الخارجية

كما تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعها ليتشاور أعضائها ، برئاسة النائب كريم درويش،لبحث نتائج الاجتماعين المنعقدين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب بشأن تأخر بعض المعامالات القنصلية".

لجنة الشئون العربية

كما تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسري المغازي ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آيات الحداد، والمقدم للسادة وزراء الخارجية، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بشأن الحلول الدبلوماسية التي يجب اتباعها لحل أزمة سفر المصريين إلى الاراضي السعودية حيث تشترط دولة السعودية لدخول المصريين من خلال ترانزيت وهو ما يكلف المواطن أكثر من 30 ألف جنيها.

ثانيا: زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للعراق والقمة الثالثية ونتائجها.

لجنة الدفاع والأمن القومي

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة دور وزارة الانتاج الحربي في تلبية متطلبات القوات المسلحة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في دعم المجتمع المدني.

لجنة القوى العاملة

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن" الاضرار الواقعة على العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير.

لجنة الصناعة

كما تعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التي تعمل لديهم بنظام التعاقد، فيما يخص التأخر في دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل مما يقتضي إعمال دور الدولة وهيئاتها في لسمعتها صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقا مع المتعاقدين معها من مقاولين ومالك، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن معاناة مصلحة الكفاية الانتاجية والتدر يب المهني من عجز شديد بالمهندسين والمدربين والمدرسين لعدم وجود تعيينات جديدة لسد العجز، حيث إن التعليم الفني عماد الصناعة، حسبما ورد بطلب الاحاطة.

الشكاوي والاقتراحات

تعقد لجنة الشكاوى والاقتراحات اجتماعها برئاسة النائب عاطف ناصر ، لمناقشة 27 اقتراح برغبة مقدم من النواب، كما تناقش الاقتراحات المقدمة من:

النائبة سحر البزار بشأن تركيب شاشات عرض الأفلام داخل خطوط الطيران المدنية الوطنية لعرض أفلام عن إنجازات مصر في جميع المجالات.

النائبة مرثا محروس بشأن إعادة ترميم وصيانة كوبرى ساري القبة-محافظة القاهرة.

لجنة الشئون التشريعية

طلب إحاطة مقدم من النائب لطفي شحاته، بشأن أسباب عدم تشغيل الشهر العقاري بقرية تلحوين بمركز الزقازيق محافظة الشرقية.

• طلب إحاطة مقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء أحوال الشهر العقاري بمنطقة السيوف بمحافظة الاسكندرية.

• طلب إحاطة مقدم من النائب سامي توفيق محمد، بشأن تطوير وميكنة مأمورية الشهر العقاري بمركز إهناسيا - بمحافظة بني سويف.

لجنة الخطة والموازنة

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، برئاسة النائب فخري الفقي، لاستكمال مناقشة موضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائبين: حسام الدين المندوة، طارق السيد محمود بشأن: الاول: تحصيل قيمة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي من 2017.

الثاني: مشكلة تطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي.

لجنة الشئون الإقتصادية

وتعقد لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير ،اجتماعها لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد،بالإشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،والخطة والموازنة.