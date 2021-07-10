الإفتاء: غدا أول ذى الحجة.. والثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، إن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أعلنت فى بيانها الرسمى الصادر بقرار رقم (146/هـ) أن اليومَ السبت 10 من شهر يوليو 2021 هو آخر أيام ذى القعدة، وأن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليو 2021 هو أول أيام ذى الحجة.





وأوضح فضيلة الدكتور شوقى إبراهيم علام مفتى الجمهورية إنه قد تمت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية فى جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليو 2021 هو أول أيام ذى الحجة 1442هـ، وأن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يوليو 2021 هو التاسعُ من ذى الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 20 من شهر يوليو 2021 هو العاشرُ من ذى الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقال مفتى الجمهورية بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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