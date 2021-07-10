صحة شمال سيناء: تنفيذ خطة تأمين طبى شامل لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أكدت مدير عام الرعاية الصحية بمديرية الصحة بشمال سيناء الدكتورة انتصار سرى أن المديرية قامت بتنفيذ خطة تأمين طبى شامل لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة وذلك طبقًا لتوجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل.





وأشارت سرى، فى بيان اليوم السبت إلى أن هناك خطة تأمين طبى شاملة للطلاب والمشرفين على لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان من رؤساء لجان وملاحظين ومراقبين وكافة العاملين بالمدارس فى إطار لجان الامتحانات.

واستعرضت سرى تفاصيل خطة التأمين الطبى، موضحة أنها تضمنت تواجد الفرق الطبية من أطباء وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير مع توافر المستلزمات الوقائية، حيث يتم المرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين باللجنة والتأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد، وكذا توفير غرفة عزل للطوارىء، كما تم توفير سيارة إسعاف فى محيط اللجان.