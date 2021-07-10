دار الإفتاء: الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات والثلاثاء 20 أول أيام عيد الأضحى

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأحد الحادى عشر من شهر يوليو لعام 2021 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1442 من الهجرة، وأن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء 20 يوليو هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وكانت قد أعلنت المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمي الصادر أمس الجمعة الموافق التاسع من شهر يوليو لعام 2021 ميلاديًّا- أن اليوم السبت هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الأحد الحادى عشر من شهر يوليو لعام 2021 ميلاديًّا هو أول أيام ذي الحجة.