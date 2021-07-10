«صديق الأمس عدو اليوم» شعار لقاء الغد في نهائي كوبا أمريكا 2021

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تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب الأرجنتين مع المنتخب البرزيلي في الساعة الثانية صباح الغد، في لقاء نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، ويدخل فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي بهداف البطولة حتى الأن برصيد 4 أهداف، وخمسة تمريرات حاسمة.

ويرصد دوت الخليج أبرز الأرقام في البطولة وحلم الطرفين في اللقاء، على المستوي الجماعي من قبل الفريقين، ومن قبل ليونيل ميسي ونيمار.

بالرغم من الإنجازات الكبيرة للأرجنتيني ليونيل ميسي على المستوى الشخصي أو مع فريقه الإسباني برشلونة إلا أنه لم يحقق أي بطولة مع منتخب بلاده حتى الآن، لذلك سيسعى ميسي بكل قوته لقيادة المنتخب الأرجنتيني لحصد اللقب.

آخر لقب للمنتخبين

وغاب لقب بطولة كوبا أمريكا عن المنتخب الأرجنتيني منذ عام 1993، فيما يرجع آخر لقب توج به المنتخب البرازيلي في هذه البطولة لعام 2019، أمام منتخب بيرو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف .

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز في آخر خمس مباريات، كما أنه لم يخسر في آخر 19 مباراة رسمية، فيما يسعى المنتخب البرازيلي للتتويج بعاشر ألقابه في هذه البطولة، خاصة وأنه لم يخسر في آخر 14 مباراة.

رحلة المنتخبين للنهائي

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، ليصعد لدور الثمانية حيث تغلب على الإكوادور 3 / صفر، ثم تغلب على كولومبيا 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.

في المقابل، تأهل المنتخب البرازيلي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط أيضا جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، ثم تغلب على تشيلي، حامل اللقب، بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على منتخب بيرو بهدف نظيف في الدور قبل النهائي.

مواجهات فردية

وستشهد هذه المباراة صراعا من نوع خاص فبغض النظر عن الصراع الكروي التاريخي بين الأرجنتين والبرازيل، سيكون هناك صراع من نوع خاص بين ميسي وزميله السابق بفريق برشلونة البرازيلي نيمار، بحثا عن صدارة ترتيب هدافي البطولة.