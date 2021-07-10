/639887/القبض-على-عامل-دليفرى-بتهمة-اغتصاب-شقيقته-القاصر-في-المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على عامل دليفرى بتهمه اغتصاب شقيقته القاصر بإحدى قرى اشمون.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عامل دليفري بتهمة أغتصاب شقيقته القاصر

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث اشمون بتلقيه بلاغا من أحد أشخاص من الأسرة بمركز اشمون بقيام نجلهم عامل الدليفرى باغتصاب شقيقته القاصر 14عامًا وذلك منذ شهر.

وبالانتقال والفحص وتكثيف التحريات تم ضبط المتهم ويدعي " ا.ع " 28عامًا، عامل دليفرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

موكا حجازي

قررت النيابة العامة بأكتوبر، إيداع فتاة التيك توك "موكا حجازي" بإحدى دور الرعاية بعد اتهامها بعمل فيديوهات خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت النيابة العامة التحريات اللازمة بشأن الواقعة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار شريك الفتاة والمتهم بتحريضها على عمل الفيديوهات ونشرها مقابل الحصول على المال، وطلبت النيابة بعرض المتهمة على الطب الشرعي؛ للكشف عليها.

48 ساعة

رصدت الأجهزة الأمنية منذ 48 ساعة، تداول مقاطع فيديو خادشة للفتاة القاصر ليتم فحصها وتتبعها وسط اهتمام أمني بسرعة ضبطها حفاظا على مبادئ وقيم المجتمع.

الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على "موكا"؛ بتهمة إنشاء حساب إلكتروني وبثها خلاله لمقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك – إنستجرام" ، وموقع "يوتيوب".