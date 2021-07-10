شحاته أبو زيد: الاقتصاد المصري يتعافى سريعًا من تداعيات جائحة كورونا وقادر على تحمل مختلف الصدمات

/639891/شحاته-أبو-زيد-الاقتصاد-المصري-يتعافى-سريعا-من-تداعيات-جائحة-كورونا-وقادر-على-تحمل-مختلف-الصدمات

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتقرير الرسمي الذي أصدرته وزارة التخطيط، حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من جائحة كورونا، وإظهارها سرعة التعافي واستعادة لياقته مرة ثانية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ماذكره النائبب شحاته أبو زيد بشأن تعافي الاقتصاد المصري

فيروس كورونا

وأضاف عضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد، خلال تصريحات له اليوم، أن قيام الدولة بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية، التي تستهدف التعامل مع الجائحة، واعتماد خطة واضحة والعمل على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة وتبني حزم تنشيطية وضخ 100 مليار جنيه لمسساندة القطاعات المتضررة مثل السياحة والطيران والعمالة غير المنتظمة، حافظت على توزان الاقتصاد وحمته من الانهيار.

الاقتصاد المصري وجائحة كورونا

وتابع النائب شحاته ابو زيد ، أن مصر تعاملت بجدية كبيرة للغاية مع جائحة كورونا صحيًا واجتماعيًا واقتصاديا وتوعويًا وهو ما ساهم في النهاية في انكسار الموجة الثالثة من الوباء والسيطرة عليها رغم العدد الضخم لسكان مصر.

وشدد النائب شحاته ابو زيد ،عضو مجلس النواب أن مصر وعدة دول إقليمية وعالمية تعد على أصابع اليدين، هى التي استطاعت أن تنجو باقتصاداتها من جائحة كورونا لأنها تعاملت بشفافية ووضوح.