/639898/سفيان-رحيمي-يقود-التشكيل-الرسمي-للرجاء-في-نهائي-الكونفدرالية

أعلن فريق الرجاء المغربي بفيادة لسعد الشابي المدير المدير الفني للفريق، عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة شبيبة القبائل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تنطلق خلال دقائق قليلة، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويعرض دوت الخليج التشكيل الرسمي للفريقين في نهائي الكونفدرالية الإفريقية:

التشكيل الرسمي لفريق الرجاء المغربي في مباراة اليوم

في حراسة المرمى: أنس الزنيتي في خط الدفاع: عبدالإله مدكور - أسامة سوكحان - إلياس الحداد - مروان هدهودي في خط الوسط: عمر العرجون - زكرياء الوردي - عبدالإله الحافيظي في خط الهجوم: محمود بنحليب - بين مالانجو - سفيان رحيمي.

التشكيل الرسمي لفريق شبيبة القبائل في مباراة اليوم

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط. في خط الدفاع: أحمد كروم، وأحمد أيت عبدسلام، وبدر الدين سوياد، ومحمد وليد بن شريفة. في خط الوسط: مليك رياح، وعزيز بن عابدي، وجوبا أوقاسي. في خط الهجوم: رضا بن سايح ورزقي حمرون وزكرياء بولحية.

نهائي عربي خالص للمرة الثانية على التوالي

تعد هذه هي المرة الثانية، التي يكون فيها نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية عربيا خالصا، حيث يقام نهائي الكونفدرالي هذا العام بين فريقي الرجاء المغربي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، بينما أقيم الموسم السابق بين فريقي الرجاء المغربي وفريق بيراميدز، والذي انتهى بفوز فريق الرجاء بالمباراة، وتوجوا ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز.في ركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح الرجاء.

مشوار الفريقين في التأهل إلى نهائي البطولة

تأهل فريق الرجاء المغربي إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي البطولة، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، فلجأ الفريقين غلى ركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح الرجاء.

وعلى النظير الأخر تأهل فريق شبيبة القبائل الجزائري، بعدما تغلب على فريق القطن الكاميروني بخماسية مقابل هدف في مجموع المبارتيين، حيث استطاع فريق شبيبة القبائل اكتساح فريق القطن بخماسية، وتأهل إلى نهائي البطولة هذا العام.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تقابل فريقي الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في 4 مباريات سابقة، وحميعهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق خلالهم فريق الرجاء الفوز في مبارتيين، مقابل فوز وحيد لشبيبة القبائل، وتعادلوا في مباراة.

غيابات فريق الرجاء

يغيب عن فريق الرجاء المغربي في مباراة اليوم أمام فريق شبيبة القبائل، ضمن منافسات نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كل من: محسن متولى، وسند الورفلى، ونوح وائل السعداوى.