/639900/منتخب-كرة-الطائرة-يحقق-الفوز-في-ثاني-مبارياته-ببطولة-بولندا-الدولية

حقق المنتخب الأول لرجال كرة الطائرة، بقيادة محمد اللقاني المدير الفني للمنتخب، الفوز على منافسه منتخب النرويج، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات بطولة بولندا الدولية الودية، والتي يشارك فيها منتخبنا الوطني، استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

منتخب مصر يحقق الفوز على منتخب النرويج بثلاثية نظيفة

استطاع منتخب رجال كرة الطائرة الفوز على منتخب النرويج بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المنتخب الوطني في بطولة بولندا الدولية الودية، والتي أقيمت لاستعداد المنتخبات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

منتخب كرة الطائرة يتغلب على منتخب أذربيجان في بطولة بولندا الدولية

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني لكرة الطائرة رجال، استطاع التغلب على منتخب أذربيجان في أول مباراة له في بطولة بولندا الدولية الودية، والتي يشارك فيها منتخب كرة الطائرة للإستعداد لبطولة إفريقيا، وانتهت المباراة بفوز منتخبنا الوطني بنتجة بنتيجة 3/0، ثم حقق تمكن من الفوز بنفس النتيجة في مباراة اليوم أمام منتخب النرويج، حيث انتهت المباراة بثلاثية نظيفة لصالح منتخبنا الوطني، وينتظر منتخب مصر مباراة غدا أمام منتخب بولندا، ليختتم مبارياته في البطولة.

قائمة منتخب كرة الطائرة

١- هشام يسري ٢- أشرف اللقاني ٣- أحمد فتحي ٤- أحمد القطب ٥- عبد الرحمن سعودي ٦- محمد عبد المحسن ٧- محمد مجدي الجون ١٦- محمد علي المهدي ٨- أحمد سعيد ٩- عبدالحليم عبو ١٠- مصطفي محمد دبشه ١١- أحمد محمد ضياء ١٢- محمد مصطفي لعبه ١٣- محمد رضا عبد المجيد ١٤ - أحمد عزمي

وانطلقت بعثة منتخب كرة الطائرة فجر الخميس الماضي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع صباحا، إلى بولندا، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية الودية لكرة الطائرة.

قائمة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية

شملت قائمة البعثة المسافرة إلى بولدندا للمشاركة في بطولة بولندا الدولية الودية، كل من: محمد المهدي رئيس البعثة، ومحمد اللقاني المدير الفني للمنتخب، بالغضافة إلى محمد بخيت المدرب العام للمنتخب، وهاني سمير المحلل التقني، وإيهاب طنطاوي المسئول عن العلاج الطبيعي الخاص باللاعبين، وهاني فكري المدير الإداري بالمنتخب.