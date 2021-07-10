فيديو- بالمعدول: وتنساب يا نيل حرا طليقا.. بقوة المصريين

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى شنودة فيكتور، إن الدور الذى على المواطن أن يدركه فى قضية سد النهضة، هو أن يثق فى دولته، ويدعمها فى كل قراراتها، مشيرا إلى أن مصر بالماضى والحاضر والمستقبل تجيد كل أدوات الدبلوماسية، وتدرك جيدا كيف تتعامل مع الملف.





وأضاف فيكتور فى حلقة جديدة من برنامجه بالمعدول، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت: "دبلوماسيا مصر بالماضى والحاضر والمستقبل، تجيد كل أدوات الدبلوماسية، وإحنا لعيبة وحريفة وياما جبنا أجوان فى الدبلوماسية كتير، فده ملعبنا ونعرف نوجه فيه اللى إحنا عايزينه حسب ما يخدم مصالح مصر".

وتابع: "أمن قومى واستخبارات انتو شايفين وعارفين، وشفتوا الأبطال وهؤلاء رجال الظل عندما تتعامل مصر فى أى قضية تخص الأمن القومى، التاريخ يشهد للمصريين بقوة".

وواصل فيكتور: "عسكريا فلدينا جيش قوى عظيم ومتطور، وقبل ده كله على قلب رجل واحد، ده أنا بقول عسكريا لو فيه حل عسكرى، فبكل الاتجاهات والنواحى مصر قوية، ورسائل الطمأنة للمصريين قوية جدا".

واستطرد شنودة فيكتور حديثه بالقول: "أنا كمواطن يجب أن أبقى واثق فى دولتى، وأبقى داعم لها، وزى ما الدولة بتحافظ على نقطة المية من بره، هى كمان بتحافظ عليها من جوه عن طريق تبطين الترع".