 مستشفيات سوهاج تسجل ”صفر” إصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة 

أعلنت اليوم مديرية الصحة بسوهاج عدم تسجل أى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجميع مستشفيات المحافظة منذ أمس حيث سجلت مستشفيات المحافظة لأول مرة " صفر" إصابات خلال الــ24 ساعة الماضية وأن جميع الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات الآن 27 حالة إصابة فقط وأن عدد الحالات التى تم شفائها من فيروس كورونا على مستوى المحافظة من بداية ظهور الفيروس.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن استقرار الوضع الوبائى بالمحافظة تماما وعودة المستشفيات للعمل وتقديم الخدمات الطبية وانتظام العمل بالعيادات والأقسام المختلفة وناشدت جميع المواطنين بالمحافظة عدم التخلى عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستمرار فى تطبيق قواعد مكافحة العدوى والتباعد الاجتماعى فى الأماكن المزدحمة.

وفى نهاية تصريحاتها اليوم قدمت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج خالص شكرها وتقديرها لجميع الأطقم والفرق الطبية بجميع مستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الملموسة تجاه أهاليهم من المرضى مؤكدة على دعمها الدائم لهم ولجميع العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة.