نشرة أخبار الزمالك اليوم العاشر من يوليو: تفاصيل جلسة كارتيرون مع طبيب الزمالك.. الفارس الأبيض يخوض وديتين في معسكره بالإسكندرية.. القلعة البيضاء يحصل على موافقة نادي الترسانة

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شهدت القلعة البيضاء اليوم السبت الموافق العاشر من يوليو، على العديد من الأحداث الدثمة في الزمالك، وما يلوح بها من الخارج، وكشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خوض مباراتين وديتين يومي 26 و29 يوليو الجاري.

ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك:

لجأ الزمالك لملعب الترسانة من أجل خوض تدريباته عقب العودة من الإجازة ولمدة 4 أيام قبل عيد الأضحى المبارك، ثم التوجه إلى الإسكندرية لإقامة معسكر الإعداد المغلق ببرج العرب، وذلك بسبب أعمال الصيانة التى تقام فى الوقت الحالى بملعب عبد اللطيف أبو رجلية

وحصل نادى الزمالك على الموافقة من نادى الترسانة على استضافة تدريبات الفريق الكروى الأول عقب العودة من فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 11 يومًا، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة، والتى تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين.

أضاف أسامة أنه سيتم عمل فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم

كما أشار أسامة إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة الابوع الماضي على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خوض مباراتين وديتين يومي 26 و29 يوليو الجاري في إطار استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

وأكد المدير الإداري للفريق أن الفترة الحالية تشهد الاتفاق على طرفي المباراتين خاصة أن الفريق سيخوض المباراتين بالإسكندرية خلال معسكره المغلق المقرر انطلاقه يوم 21 يوليو الجاري

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجاري بالقاهرة بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة 11 يوما بعد تأجيل لقاء المحلة.

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وأسفرت قرعة الجولتين الأولى والثانية للدوري عن خوض فريق يد الزمالك حامل لقب الدوري، أول مباراة أمام فريق هليوبوليس يوم الخميس ١٦ سبتمبر بصالة نادي الزمالك.. كما يواجه يوم الجمعة الموافق ١٧ من نفس الشهر فريق الشمس بصالة النادي أيضا.

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يستغل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المعكسر الذى سيقام فى برج العرب بالإسكندرية، خلال فترة توقف مسابقة الدورى، لتجهيز أكبر عدد من اللاعبيبن البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى الفترة الماضية.

ويرغب كارتيرون فى تجهيز كافة اللاعبين قبل العودة لاستئناف مبارياته فى مسابقة الدورى وكأس مصر، خاصة وإن الفترة المقبلة ستشهد ضغط فى المباريات وقد يتعرض أحد اللاعبين الأساسييون للإصابة أو الإيقاف وسيكون فى حاجة لكل بديل، لاسيما وإن الأهلى سيعود للتركيز فى بطولة الدورى وهو ما يمثل ضغط على الزمالك فى الصراع على لقب الدورى

واستقر الجهاز الفنى على خوض مواجهتين وديتين فقط بدلاً من 4 وديات، خلال معسكر الإعداد الذى سيقام بداية من يوم 21 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز